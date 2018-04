Amministrative, M5S: "Nessun contatto con Emiliano Abramo"

In relazione all'articolo pubblicato in data 8 aprile 2018 dal titolo “Amministrative, i vertici Cinque Stelle corteggiano Emiliano Abramo”, i Portavoce regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, smentiscono che ci siano stati “corteggiamenti”, apprezzamenti, contatti o accordi con le realtà locali. Non vi è stato quindi alcun contatto tra il “gotha del partito pentastellato ed il candidato catanese” Abramo.

Pur comprendendo quindi che gli articoli relativi alla politica sono spesso basati su rumors e voci di corridoio, si fa presente che, verità sostanziale dei fatti e delle cose, cardine unico su cui si basa la professione giornalistica, non trova in questo caso fondamento alcuno. Il Movimento 5 Stelle ha infatti espresso a Catania una candidatura univoca su cui punterà come sempre tutte le energie, senza appoggi ad altri soggetti politici o liste civiche.

Tale candidatura verrà ufficializzata, a breve, non appena saranno ultimate le operazioni di verifica dei documenti per la certificazione.