Amministrative, sono cinque i candidati sindaco di Catania

Sono cinque, per ora, i candidati a sindaco di Catania nelle amministrative del 10 giugno in Sicilia. Oltre all'attuale sindaco Enzo Bianco (Pd), vi sono, per il M5S Giovanni Grasso, maestro d'orchestra e insegnante di Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica all'Istituto musicale Vincenzo Bellini, che ha ha vinto il 'ballottaggio' con l'avvocata dell'università etnea Matilde Montaudo.

Per il centrodestra ha annunciato la candidatura l' europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Pogliese. Senza il sostegno del suo partito, con la lista Civica 'Un cuore per Catania'", dovrebbe presentarsi il consigliere comunale uscente di Forza Italia Riccardo Pellegrino. Con la lista civica 'E' Catania' si candida il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo.