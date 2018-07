Antonio Tajani nominato vice di Forza Italia da Berlusconi

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese esprime "vivo compiacimento per la nomina di Antonio Tajani a vicepresidente di Forza Italia". "Con la scelta di Tajani - ha detto Pogliese, che é anche segretario provinciale di Fi nel capoluogo etneo - il nostro movimento politico potrà giovarsi dell'impegno diretto di un esponente autorevole e qualificato per la sua dirittura morale e l'equilibrio istituzionale. Un valore aggiunto per Fi che conferma ancora una volta la lungimiranza del presidente Berlusconi".