Arresti a Misterbianco, Corsaro: "Urge radicale rinnovamento della politica"

«I fatti accaduti sono gravi e rendono ancor più chiaro quanto, nella politica a Misterbianco, serva l'immediato e radicale rinnovamento che invochiamo da tempo. Il fallimento di chi da anni guida e decide per questa città è sotto gli occhi di tutti. Non per questo però, davanti alle gravi accuse e all'arresto del vicesindaco Carmelo Santapaola, faremo lo sciacallaggio che invece è stato costume di qualcuno in passato. La legalità per noi è un presupposto, non una bandiera da sventolare quando conviene».

Interviene così Marco Corsaro, capogruppo del gruppo "Guardiamo Avanti" e leader dell'opposizione consiliare a Misterbianco, a seguito dell'inchiesta sui legami tra mafia e scommesse online che portato alla misura domiciliare per il vicesindaco Santapaola. «Noi di Guardiamo Avanti - ha aggiunto Corsaro - restiamo in prima linea nella battaglia per cambiare Misterbianco e dare alla città un governo non più arrogante, ma finalmente aperto all'ascolto della gente, inclusivo e rispettoso».