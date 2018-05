Ars, Claudio Fava eletto presidente della commissione Antimafia

Con 11 voti su 12 ed un assente, ieri sera, il deputato catanese Claudio Fava è stato eletto presidente della commissione che si occupa di indagare il fenomeno mafioso a livello regionale. Un ruolo che arriva dopo aver ricoperto la vicepresidenza dell'omologa commissione Antimafia nazionale, durante i passati cinque anni, al fianco dell'ex presidente Rosy Bindi. Nella scorsa legislatura, sotto la presidenza della Regione di Rosario Crocetta, lo stesso ruolo era ricoperto dall'attuale governatore Nello Musumeci.

"Credo che occorra restituire alla politica piena responsabilità sulla frontiera della lotta alle mafie chiarisce Fava a CataniaToday - E credo che sarà compito di questa Commissione dare un contributo rigoroso, limpido e sobrio. L’antimafia non può essere un titolo onorifico o un salvacondotto politico ma un lavoro del fare. Per il paese e non per se stessi. Per produrre cultura civile e politica. Per costruire utili strumenti di legge. Per capire e far capire. Per andare a vedere dove nessuno ha mai spinto lo sguardo. L'antimafia deve tornare ad essere un servizio, non una carriera".

"Sono consapevole della responsabilità che tutti ci assumiamo varando, proprio in questi giorni, la Commissione antimafia siciliana - continua Fava - Le notizie di queste ore proiettano un'ombra su molte vicende recenti e ci chiedono di riconsiderare sotto una luce diversa fatti, storie, carriere. Una ragione in più per considerare questa Commissione anzitutto un concreto strumento di lavoro"."Infine- conclude - sono contento di poter mettere a disposizione di questa commissione trentacinque anni di impegno professionale e politico. Sono certo che sapremo lavorare bene, e insieme, in un impegno istituzionale che non sarà di parte ma di tutti".