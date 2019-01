Ars, cosa stanno facendo i deputati etnei per Catania?

Un anno di legislatura è passato e CataniaToday inaugura una nuova stagione di interviste politiche all'interno delle quali chiederà di spiegare ai deputati regionali catanesi quali sono le iniziative da loro intraprese per il territorio etneo.

Sono diversi i volti che, tra le file dei diversi partiti, sono arrivati all'interno dell'Assemblea Regionale Siciliana: l'attuale assessore Marco Falcone e Alfio Papale per Forza Italia, i democratici Luca Sammartino, Anthony Barbagallo e Nicola D'Agostino (anche se formalmente esterno), i 'grillini' Angela Foti, Gianina Ciancio e Fabrizio Cappello, Gaetano Galvagno per Fratelli d'Italia, Giuseppe Zitelli con #DiventeràBellissima, Giovanni Bulla dell'Udc, Pippo Compagnone e Claudio Fava, eletto con il movimento Cento passi per la Sicilia.

Dalla prossima settimana, in attesa che la campagna elettorale per le elezioni europee 2019 entri nel vivo, gli onorevoli regionali saranno nostri ospiti e, come di consueto, risponderanno alle nostre ed alle vostre domande in diretta Facebook sulla pagina di #CataniaToday.