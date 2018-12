Autorità portuale, Bianco attacca ma il sindaco di Augusta lo smentisce

Che i social network non siano il luogo proprizio per la comunicazione di Enzo Bianco lo si era già notato. Spesso, infatti, le argomentazioni dell'ex sindaco sono state duramente criticate dalla platea dei suoi follower che, proprio per la natura stessa del mezzo, possono commentare liberamente sulla bacheca. Ma a dare il 'colpo di grazia' al nuovo attacco dell'ex primo cittadino, questa volta, è il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro che, nello stesso post pubblicato su Facebook, ha risposto ribaltando le posizioni di Bianco sul trasferimento dell'Autorità Portuale del Sud Est da Catania - sede provvisoria - alla città in provincia di Siracusa.

"STENTO A CREDERCI! - scrive Bianco nel suo ultimo post - Pare abbiano deciso di spostare l’AUTORITÀ PORTUALE della Sicilia Orientale DA CATANIA AD AUGUSTA. Incomprensibile! Neanche nel peggio della Prima Repubblica una violenza del genere! Catania è Città Metropolitana, dotata di un sistema infrastrutturale tra i più importanti del Paese. Avevamo raggiunto un’intesa equilibrata. Con Augusta. Pienamente in equilibrio con Augusta e con il Sindaco. Senza penalizzare nessuno. Per stringere un’alleanza con tutto il Sud Est Sicilia (Camera di Commercio, Porti, Aeroporti, Università, ZES), per dare forza alla realtà più dinamica della Sicilia. Ora questa SBERLA. Priva di senso. VIOLENTA. ARROGANTE. Povera Catania...E chi la dovrebbe difendere??! Se questa è la nuova politica - conclude il consigliere comunale - SIAMO PERSI!!!".

La risposta di Augusta, tuttavia, non tarda ad arrivare e, nel suo commento, il sindaco Di Pietro smonta completamente la versione di Bianco. "