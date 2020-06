Autoscuole al collasso, Marano (M5S): "Regione stabilisca protocolli di sicurezza"

La deputata del Movimento Cinque Stelle all'Ars Jose Marano ha presentato un'interrogazione per chiedere al governo regionale misure di sostegno per le attività come autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica in Sicilia.

"Le autoscuole, scuole nautiche e gli studi di consulenza automobilistica – spiega Marano – hanno subito in maniera pesante il lockdown e nella nostra Regione stentano a ripartire. La Regione Siciliana, contrariamente alle altre Regioni, non si è dotata di un proprio protocollo di sicurezza anti diffusione Covid-19 per le autoscuole. Ciò ha ingenerato confusione e timori nella clientela e ha portato gravissime difficoltà economiche agli imprenditori a causa dei mancati introiti".

"Di recente gli esponenti sindacali di categoria – spiega Marano – hanno chiesto delle misure di sostegno come la sospensione dei pagamenti delle missioni in conto privato, l’azzeramento dei contributi previdenziali per l’anno 2020 nonché la modifica della distribuzione ogni 3 mq per allievo da attuare in aula. Chiedo quindi al governo della Regione – conclude Marano – di dotarsi di un apposito protocollo di sicurezza per le autoscuole da redigere con la concertazione delle associazioni di categoria e di accogliere le istanze degli operatori del settore e anche l'eliminazione delle inefficienze degli uffici della motorizzazione".