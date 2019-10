Germana' :"La Catania-Gela ferma da 8 anni, è inconcepibile"

"Il governo ha risposto alle mie sollecitazioni in maniera puntuale, ma mancano le soluzioni concrete. In Sicilia ci sono opere pubbliche bloccate da troppo tempo, il Partito democratico e' al governo praticamente dal 2013 e abbiamo situazioni davvero assurde. Sono trascorsi cinque anni dal crollo del ponte Imera, da quattro anni e' ferma la Rosolini-Modica, da cinque anni e' bloccata la Caltanissetta-Agrigento, da cinque anni e' ferma la Palermo-Agrigento. Passando al settore ferroviario la Catania-Caltagirone-Gela e' ferma da otto anni, l'Alcamo-Trapani e' bloccata da sei anni. E sto citando qui solo alcuni dei tanti casi eclatanti nella nostra isola. È una condizione davvero inaccettabile, il governo deve trovare delle contromisure adeguate. Una situazione di questo tipo e' insostenibile e mortificante per i siciliani". Lo ha detto Nino Germana', deputato di Forza Italia membro della commissione Trasporti della Camera, che questa mattina in aula a Montecitorio ha illustrato un'interpellanza urgente al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

