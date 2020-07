Aziende in crisi, il consigliere Giusti: "Creare piattaforma tra Pmi e istituzioni"

“Con il periodo di grave emergenza sanitaria che abbiamo affrontato, si sono avute gravi ripercussioni nel tessuto socioeconomico della città di Catania. Le piccole e medie imprese, con le quali mi sono spesso confrontato nell'ultimo periodo, lamentano grosse difficoltà a ripartire”. Il consigliere comunale Agatino Giusti, presidente della II Commissione Attività produttive, con una nota, lancia un appello alle istituzioni affinché adottino ulteriori misure a sostegno delle imprese. “Catania e la Sicilia in generale hanno una vocazione turistica, settore assai danneggiato, pertanto chiedo alle istituzioni nazionali, regionali e locali, quali misure si adotteranno, oltre i provvedimenti già attuati e che, a mio parere personale, non sono del tutto efficaci. Consiglierei – ha continuato - di creare una piattaforma fra Pmi e istituzioni per ascoltare le loro istanze e trovare adeguata soluzione”.

