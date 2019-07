"Baby pride", i senatori della Lega stanno con Cantarella

"Esprimiamo massimo sostegno all'assessore catanese Fabio Cantarella e sposiamo in pieno le sue affermazioni sulla completa irricevibilità dello scorretto e manipolatorio procedere della CGIL di Catania e del cosiddetto mondo arcobaleno, che in modo meschino hanno coinvolto bambini inconsapevoli imponendo loro arbitrariamente forzature e modi di fare di chi si professa nemico della famiglia naturale. Non ci sottrarremmo mai e poi mai dalla difesa delle prerogative dei nostri bambini che meritano di essere cresciuti senza vergognosi raggiri ideologici e faremo tutto quanto in nostro possesso, in quanto parlamentari, per difendere il concetto di naturalità della famiglia, pesantemente e sotto attacco in questa epoca confusionaria".

Lo hanno affermato in una nota i senatori della Lega William De Vecchis e Simone Pillon a seguito dell'attacco che Cantarella aveva riservato al "baby pride".