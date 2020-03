Barresi (In campo con Pogliese): "Chiarezza su sospensioni mutui e sostegno all'economia"

Il consigliere Andrea Barresi, della lista "In campo con Pogliese", con un atto di indirizzo politico ha invitato il sindaco a esercitare un "pressing" costante sul governo nazionale durante questa fase di emergenza. In primo luogo Barresi ha sottolineato la necessità di ricevere dispositivi sanitari, mascherine e camici per il personale sanitario e poi ha chiesto l'invio dell'esercito contro "potenziali fenomeni di delinquenza e di criminalità che potrebbero insorgere in città, dando così man forte alle forze dell’ordine e di polizia locale già presenti".

In particolare, però, Barresi ha spronato tutta la politica naizonale a mettere in campo misure per le partite Iva e lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Separata e all'imprenditoria cittadina nonché ha chiesto "maggiore chiarezza in ordine alle casse integrazioni e alla sospensione dei mutui, in quanto il popolo non ha minimamente chiaro il da farsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Occorre stanziare - ha concluso Barresi - sussidi straordinari per tutti quegli imprenditori che operano nell’ambito della ristorazione, dell’edilizia, del settore balneare, del settore alberghiero, i quali con il loro lavoro creano migliaia di posti di occupazione nel nostro territorio ed in fine occore una maggiore chiarezza per tutti quei lavoratori che ancora oggi stanno lavorando privi degli ausili di sicurezza in tutte le aziende ospedaliere e nelle aziende che producono beni".