"Basta bus in città", la proposta della terza commissione: 5 parcheggi scambiatori

Uno dei tanti problemi di Catania, non per parafrase un famoso film con Roberto Begnini, è anche il traffico. Un traffico che proviene dalla grande mole di lavoratori pendolari che giungono a Catania dalle città limitrofe, ma anche dalla massa di autobus extraurbani e turistici che si riversano sulle strade cittadine.

Così è arrivata la proposta della terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere Bartolo Curia, che ha studiato una diversa mobilità per gli autobus in arrivo a Catania dalle varie direttrici.

Nello specifico, per la commissione, sarà fondamentale l'utilizzo dei parcheggi scambiatori come capolinea dei bus che non dovranno più giungere in alcune piazze cittadine, come piazza Borsellino, piazza dei Martiri e piazza Giovanni XXIII.

"In particolare - spiega a Catania Today il presidente Curia - abbiamo individuato cinque parcheggi scambiatori che sono ben collegati, o comunque vicini, alle fermate della metropolitana o a linee veloci di bus, Brt, di prossima realizzazione. In questo modo si eviterà di ingolfare le strade cittadine e più centrali, decongestionando così il traffico".

Nello specifico i parcheggi individuati sono quello di Nesima e quello vicino la piscina di Nesima; il parcheggio scambiatore Fontanarossa per la zona sud; il parcheggio scambiatore Due Obelischi e il parcheggio scambiatore di prossima realizzazione "Cannizzaro". I bus arrivando in questi parcheggi, che saranno il capolinea delle varie corsie, potranno restare lì mentre i cittadini dovranno necessariamente fruire di altri mezzi pubblici, adeguatamente strutturati, come la metro o bus urbani.

Dopo il consenso dell'intera commissione, e un confronto con le altre che sono coinvolte nel processo di "mobilità sostenibile", la palla passerà all'amministrazione.