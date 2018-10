Carcere duro a Provenzano, Cantarella: "Condanna Ue offende i siciliani"

“Il verdetto di Strasburgo sulla detenzione di Bernardo Provenzano è un’offesa ai siciliani, a tutte le vittime di mafia che hanno sacrificato la loro vita per combattere la criminalità e non rispetta nemmeno il dolore delle famiglie che hanno visto parenti barbaramente uccisi da Costa nostra”. Lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e assessore alla Sicurezza del Comune di Catania, commentando la decisione della Corte europea dei diritti dell’Uomo di condannare l’Italia perché mantenne il regime del carcere duro, il 41bis, a Bernardo Provenzano. “È veramente insopportabile che, mentre in Italia si continui a lottare contro la criminalità, si vari il decreto sicurezza e quello sulla legittima difesa, in Europa qualcuno ci rinfacci di non essere stati gentili con un assassino simile”.