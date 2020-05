Fase 2, Bianco: "Turbato da troppi assembramenti"

"Sono rimasto profondamente turbato da quello che ho visto ieri a Catania. Ancora di più dalle foto che si vedono sulla rete". Lo ha scritto l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, attuale consigliere comunale, su facebook commentando il primo giorno della nuova fase da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Assembramenti di persone, vicine, anzi vicinissime; tipo branco - continua Bianco - soprattutto ragazzi, ma non solo: tantissimi senza mascherine. Così è da irresponsabili. Vi prego: abbiamo fatto tutti tanto per due mesi. E i risultati si sono visti. Non facciamo cose senza senso. Riprendiamoci la nostra vita. Ma non in questo modo. Le forze di polizia sono state encomiabili nell'effettuare i controlli. Le ringrazio ancora una volta. Ma oggi i controlli servono ancora, contro chi non capisce e colpisce se stesso e gli altri. Il sindaco Pogliese si faccia sentire".