Blitz di Falcone nei cantieri della metro, Cibali pronta nel febbraio 2020

L'assessore Marco Falcone ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per la costruzione della metropolitana di Catania. Ad accompagnarlo il direttore generale di Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, e il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Prima tappa i lavori sulla tratta Palestro-Stesicoro. Successivamente si è spostato nel cantiere della stazione Cibali, in vista della definitiva messa in funzione dell'infrastruttura. Ultima tappa sulla tratta Nesima-Monte Po

“Il governo Musumeci - dichiara Falcone - ha voluto prendere cognizione dei progressi fatti nei cantieri della metro di Catania. Da quando, dopo le difficoltà di Cmc, abbiamo fatto fatto ripartire i lavori, sono stati scavati 700 metri di galleria della tratta Stesicoro-Palestro. Abbiamo visitato il cantiere alle spalle di piazza Risorgimento, scendendo assieme a tecnici e maestranze fino alla “talpa” che avanza a pieno ritmo. Nel 2020 l’infrastruttura verrà completata e nel frattempo avremo già il decreto di finanziamento della tratta Stesicoro-Aeroporto”.

Successivo blitz alla stazione Cibali, da anni incompiuta: “Siamo entrati all’interno di un’infrastruttura che vive delle criticità non di facile risoluzione. Una volta terminate le attuali verifiche in corso, la stazione dovrà essere completate entro dicembre. Poi, a febbraio 2020, confidiamo di consegnarla alla città che la attende da tempo”