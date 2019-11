Bonaccorsi (M5S): "In Amt dipendente laureato e con master fa soltanto l'autista"

Dentro l'Amt ci sarebbe un dipendente laureato alla specialistica e con tanto di master che, nonostante i titoli acquisiti, continua a fare il semplice autista. E' questa la denuncia del consigliere Graziano Bonaccorsi, del Movimento Cinque Stelle, che ha acceso i riflettori - annunciando la presentazione di una interrogazione - sulle partecipate del Comune e sulle procedure di selezione del personale e sulle situazioni, anche balzane come quella citata, interne degli addetti di Amt, Sidra e Asec.

"La situazione dell'Amt - ha detto Bonaccorsi in aula - si presenta anche in altre partecipate. Occorre dare l'opportunità a queste persone qualificate di poter crescere e di dare un contributo all'azienda. valorizzando le risorse interne per far funzionare al meglio i servizi. Partecipate che - ha proseguito il consigliere - di certo non brillano per livello di efficienza".

L'esponente pentastellato ha anche citato la Sidra e il caso delle "bollette pazze" e ha fatto cenno al processo di riorganizzazione delle partecepitare che dovrannno essere coordinate tra loro chiedendo lumi sui percorsi che porteranno alle nuove assunzioni. Queste ultime, per il consigliere, necessitano della più totale trasparenza.

"Molti dirigenti e impiegati delle partecipate - ha scritto nell'interrogazione - si avvicinano alla scadenza naturale dei contratti a tempo determinato e molte partecipate non hanno espleptato le procedure necessarie per valorizzare e implementare le risorse interne, quindi per questo motivo serve capire perché l'amministrazione non ha attivato dei percorsi che prevedano dei concorsi pubblici per le assunzioni e per valorizzare le forze interne".