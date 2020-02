Bottino, Penna e Zammataro aderiscono a #DiventeràBellissima

Il presidente della Regione Siciliana e leader di #Diventerábellissima, Nello Musumeci, ha incontrato oggi il consigliere comunale Daniele Bottino che, assieme ai consiglieri Nino Penna e Manfredi Zammataro, rappresenterà il movimento in Consiglio Comunale a Catania. “La scelta di un giovane capace come Daniele di aderire al nostro movimento è il segnale che la buona politica può essere sempre un riferimento per i cittadini. A Catania si sta costruendo un gruppo affiatato che, assieme all’assessore Trantino, sarà in grado di essere anche cerniera tra la città e la Regione”.