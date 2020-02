Cadili (M5S): "Portiamo la musica classica in piazza Bellini"

Allietare la piazza Teatro Massimo con la musica classica per alcune ore al giorno. La proposta arriva dal consigliere della prima municipalità Fabrizio Cadili che ha presentato una mozione denominando l'iniziativa "Musiche classiche davanti al Bellini".

Per il consigliere del Movimento Cinque Stelle basterebbero due casse che, in alcune ore della giornata e in linea con le prescrizioni dell'Arpa, poste nella centralissima piazza sarebbero sufficienti per attirare visitatori, promuovere lo stesso teatro e portare il "bello" in un luogo spesso scenario di spaccio, violenza e degrado.

Cadili ha interloquito con alcuni commercianti della zona che si sarebbero detti favorevoli all'iniziativa e che avrebbero espresso il loro desiderio di contribuire fattivamente.