Calatino, due consiglieri comunali aderiscono a Forza Italia

Due consiglieri comunali del Calatino aderiscono a Forza Italia. Si tratta di Valentina Messina, 39 anni, in carica a Caltagirone e Santo Rossitto, 46 anni, in carica a Palagonia. Entrambi pochi giorni fa hanno ufficializzato il loro ingresso nel partito azzurro, comunicandolo ai sindaci Gino Ioppolo e Salvo Astuti e ai rispettivi organi consiliari.

"Accogliamo con soddisfazione la scelta di campo compiuta da Valentina e da Santo - commenta il commissario provinciale di Forza Italia, l'onorevole Marco Falcone - che conferma il trend in costante crescita di Forza Italia in provincia di Catania. La riorganizzazione azzurra sul territorio farà del nostro partito la naturale piattaforma per l'impegno politico dell'elettorato liberale e popolare. Sono migliaia le famiglie, le imprese, i professionisti che guardano al centrodestra in cerca di rappresentanza e di una proposta politica coerente e moderna. Per questo - conclude Falcone - l'obiettivo è di riportare Forza Italia a essere presente in ciascun Comune della provincia di Catania".