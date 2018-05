Si scalda la campagna, Abramo: "Infiltrazioni massoniche"

"In merito alle dichiarazioni che mi riguardano presentate da Enzo Bianco nel corso dell'apertura della sua campagna elettorale - afferma il candidato sindaco Emiliano Abramo in una nota- preciso che il mio progetto civico “È Catania" sin dalla sua prima pubblica presentazione si è mostrato alternativo a Bianco e all'amministrazione da lui guidata".

E ancora "Già il 31 gennaio scorso prendevo le distanze da Bianco denunciando malgoverno, infiltrazioni di ambienti massonici e malaffare riconducibile anche allo smaltimento dei rifiuti, ovvero tutti temi che hanno interessato e che continuano ad interessare la cronaca giudiziaria e quella ordinaria: da Orazio Fazio a Massimo Rosso. Per non dimenticare - incalza Abramo - l'ammissione della stessa signora Amanda Succi a LiveSicilia del 27 aprile 2018, compagna di Bianco, di essere maestra venerabile di una loggia massonica".

"Questi fatti hanno solo rafforzato in me la convinzione di procedere nel mio percorso alternativo declinando i diversi tentativi e gli appelli finalizzato a sostenere la coalizione di Bianco al quale, con rispetto, do appuntamento al voto del 10 giugno. Continuo - conclude Abramo - a concepire la politica come servizio e credo che i catanesi abbiano bisogno di una proposta civica reale, che parli la lingua della gente comune e che soprattutto l’ascolti".