"Non so se sciogliere la riserva", la candidatura di Bianco non è più certa

Era certo e sicuro fino a ieri, il primo cittadino Enzo Bianco, tanto che la sua nuova candidatura era stata annunciata i primi di gennaio, bruciando tutti gli altri possibili pretendenti sul tempo. Ma dopo la bufera giudiziaria scatenata ieri dall'inchiesta "Garbage Affair", che ha coinvolto i suoi più stretti collaboratori, un nervosissimo Bianco - in diretta su UltimaTv - ha dato più volte segnale di non essere più il candidato del centro-sinistra. "Non so ancora se sciogliere la riserva", ha spiegato al giornalista Luigi D'Angelo durante l'intervista, ed ha aggiunto "se dovessero prevalere le forze che si lamentano e demoliscono ogni cosa, allora non sono il sindaco buono per questa città".

Ripensamenti o nervosismo in piena batosta giudiziaria, non è dato sapere. Certo è che però, appena sveglio, questa mattina il consigliere comunale del Partito Democratico Lanfranco Zappalà, uomo di Giovanni Burtone, solitamente defilato, ha pubblicato un post su Facebook dove chiede pubblicamente le primarie. Quello che fino a pochi giorni fa era solo uno"spettro", fino ad ora agitato soltanto tra le colonne di questa testata e addebitato ad una possibile volontà di Luca Sammartino, trova conferma dalle parole del consigliere. Un post dai contenuti inequivocabili, rimosso dopo poche ore che, tuttavia, non è sfuggito agli osservatori.

"Tempus fugit - spiegava Zappalà in un post decisamente strano - Cosa stiamo aspettando? Il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle hanno già individuato un candidato e noi cosa stiamo aspettando? Che ci venga calato dall'alto? Io sono per le primarie a Catania". Una cosa è certa: con Enzo Bianco candidato Sindaco già auto-proclamato, primo cittadino uscente, fino a qualche mese fa nessuno avrebbe mai fiatato.