Cantieri della metropolitana, sopralluogo dell'assessore Falcone

Si terrà questa mattina un sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone per appurare lo stato di avanzamento dei lavori della metro di Catania.

Falcone si recherà nei cantieri per la costruzione della metropolitana di Catania. Ad accompagnarlo il direttore generale di Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, e il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Prima tappa i lavori sulla tratta Palestro-Stesicoro. Successivamente si sposterà al cantiere della stazione Cibali, in vista della definitiva messa in funzione dell'infrastruttura. Ultima tappa sulla tratta Nesima-Monte Po.