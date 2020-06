Capuano (FdI): "Intitolare uno slargo alle vittime della strada"

Il vice presidente della seconda municipalità Damiano Capuano, di Fratelli d'Italia, ha presentato una mozione che chiede l'intitolazione di una piazza o di uno slargo alle vittime della strada. Capuano, fratello di Andrea tragicamente scomparso in un incidente stradale in scooter a causa della cera depositata in strada nei giorni di Sant'Agata, è anche responsabile etneo dell'associazione italiana famigliari delle vittime della strada.

"In città - spiega Capuano - soltanto nel 2019 ci sono stati 2220 incidenti con 18 vittime. Dietro ogni caduto c'è una storia, una famiglia che soffre. Non sono soltanto nomi ma sono persone spesso giovani che hanno perso la vita. Così non possono essere vittime dell'indifferenza e ho proposto l'intitolazione di un luogo della città, con un'apposita targa e con un monumento celebrativo per ricordare le vittime".

Il consigliere di municipalità ha individuato due luoghi: uno slargo, sinora senza nome, nella zona di via Braille e un altro tra via Etnea e via Empedocle (in foto).