Caro-voli, è scontro tra i 5 Stelle siciliani e Nello Musumeci

"Il Governo regionale, per l'ennesima volta, prosegue nel suo 'andamento lento' e poi, quando si trova con le spalle al muro per la sua incapacità, scarica le responsabilità sugli altri. Una lentezza che saranno costretti a pagare i siciliani di tasca propria con tariffe ingenti pur di fare ritorno a casa. Eppure la Giunta Musumeci, che si risveglia come una novella Biancaneve, sapeva benissimo la situazione, che gli avevo ricordato pure io con una mozione dello scorso ottobre". Lo dice la deputata del Movimento Cinque Stelle all'Assemblea regionale siciliana, Jose Marano, intervenendo sul caro voli e la mancata continuità territoriale e replicando all'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, che lunedì inoltrerà al Governo nazionale la richiesta di continuità territoriale per gli aeroporti di Palermo e Catania.

"I siciliani saranno costretti a pagare anche 400 euro pur di fare ritorno a casa durante le festività natalizie: una vergogna - aggiunge la pentastellata -. Mentre il presidente Musumeci pensa ai cavalli di Ambelia, trovando in tutta fretta altri cinque milioni di euro, lascia la Sicilia totalmente isolata. Con buona pace di chi è costretto a partire per motivi di salute, di studio e di lavoro e non certo per delle vacanze. Apprezziamo lo sforzo e l'impegno che il vice ministro Cancelleri sta mettendo in campo, garantendo soluzioni che potranno essere operative sin dalla prossima estate. Per queste vacanze natalizie, a causa della mancata capacità di governo e di rispondere alle esigenze dei siciliani da parte del governo Musumeci, i nostri conterranei saranno costretti a pagare l'ennesimo vergognoso salasso", conclude Marano.