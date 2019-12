Caro voli, M5S replica a Zammataro (DB): "I prezzi si sono abbassati"

Dopo l'attacco del consigliere Manfredi Zammataro, che ha parlato di un flop della recente misura promossa dal vice ministro Giancarlo Cancelleri contro il caro voli, è arrivata la replica del gruppo pentastellato etneo.

"Vogliamo ricordare al collega Zammataro che il governo Conte - dicono i consiglieri -, col precedente ministro Toninelli, insieme alla deputazione siciliana in commissione trasporti cui fa parte il deputato Luciano Cantone, ha ottenuto la continuità territoriale per Comiso e Trapani. Il tutto dopo 40 anni di totale immobilismo della Regione. Alitalia, a seguito dell’incontro con il vice ministro Cancelleri, ha già incrementato il numero di voli da e per Catania, ottenendo un abbassamento dei costi".

I grillini citano una ricerca sul portale Alitalia: "Basta vedere i voli Roma - Catania e possiamo notare che fino al 23 dicembre, con eventuale rientro a Roma dopo le festività, i costi sono dimezzati da 700 a 330 per un volo andata e ritorno. Nei giorni non festivi i prezzi oscillano tra le 80 e le 90 euro a tratta".



"Il problema del caro voli in Sicilia non è una novità - concludono - anzi, ma mai nessuno ha voluto affrontare il problema. Considerato che le festività sono alle porte, la polemica sembra essere strumentale e scarsa di contenuti, ricordandoci comunque di due fattori importanti e non considerati dal nostro collega: il primo è che si tratta di mercato libero e quindi non potranno mai esserci prezzi fissi; il secondo è che il piano delle tariffe sociali non è ancora partito. Esistono delle regole del mercato aereo ben precise, oltre alle direttive europee sulla continuità territoriale: approfondirle in modo concreto sarebbe opportuno e necessario per rendere "bellissima" la nostra isola politicamente infelice".