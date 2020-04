Cassa integrazione e ritardi, Italia Viva e M5S accusano Musumeci

Cassa integrazione in deroga. I lavoratori aspettano ma ancora per migliaia non è arrivato nemmeno un euro nonostante le richieste avanzate dalle aziende. Per Luca Sammartino, deputato regionale di Italia Viva, e Simona Suriano, parlamentare del M5S, la "colpa" è del governo regionale e della lentezza degli uffici nel processare le pratiche da inviare all'Inps.

"Tre settimane di ritardo inaccettabile per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga in Sicilia - spiega Sammartino -. Avevo segnalato il problema e come Commissione Lavoro avevamo chiesto, durante l'audizione della scorsa settimana, il potenziamento degli uffici per affrontare l'elevato numero di pratiche. Adesso le aziende siciliane sono senza sostegno. Musumeci deve pensare meno agli annunci e più ai fatti. Governare è una cosa ben diversa da fare dirette Facebook. Si facciano subito i decreti. I siciliani hanno bisogno di aiuto”.

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano ha evidenziato come i tempi di trasmissione delle pratiche dalla Regione all'Inps si stiano allungando a dismisura lasciando nel guado migliaia di famiglie.

“Non possiamo rischiare una macelleria sociale – spiega Suriano – per via delle lentezze della pachidermica macchina regionale. C'è una platea di circa 150mila lavoratori siciliani che attende ancora la cassa integrazione e sui tavoli degli uffici della Regione ancora rimangono le pratiche che debbono essere trasmesse all'Inps”.

“C'è un forte arretrato, nonostante il governo regionale abbia approntato una task force specifica, e ancora i lavoratori dovranno attendere settimane e settimane. Una situazione inconcepibile che sta penalizzando migliaia di famiglie siciliane in piena emergenza economica e che non hanno ancora avuto ciò di cui hanno diritto. Non possiamo permettere che ciò continui oltremodo con questi vergognosi ritardi: i lavoratori hanno bisogno di risposte”, ha concluso la deputata.