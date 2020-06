Il consigliere Buglio: "Cassonetti della differenziata spariti: penalizzati i cittadini"

Nella zona di via della Concordia e di San Cristoforo i cassonetti colorati divisi per rifiuto (giallo per la plastica, bianco per la carta e marrone per l'umido) sono "spariti" e rimpiazzati dai vecchi cassonetti in metallo utilizzati per l'indifferenziata.

"Non si comprende il perché di questo passo indietro - ha detto il consigliere della prima municipalità Giuseppe Buglio, di Forza Italia - anche perché i cittadini si stavano abituando a differenziare e così si penalizza un'intera zona". Durante una recente seduta della municipalità il consigliere ha presentato una mozione per chiedere il ripristino dei contenitori per le diverse tipologie di rifiuto e l'assessore al ramo, Fabio Cantarella, ha assicurato un intervento con l'azienda che si occupa del servizio.