La Ragusa-Catania inserita nelle semplificazioni di "Italia Veloce"

"La Ragusa-Catania, opera attesa da oltre 30 anni in Sicilia Orientale, sarà una delle tante opere strategiche individuate dal Governo nazionale per Italia Veloce". Lo ha detto il deputato catanese del Movimento 5 Stelle, Eugenio Saitta. "Ciò vuol dire che questa arteria - continua Saitta - godrà di un iter semplificato e rapido sul modello del ponte di Genova. Il Movimento Cinque Stelle si è intestato da sempre questa battaglia dopo anni di bluff della vecchia politica: grazie alla caparbietà di Danilo Toninelli, che ha voluto fortemente l'opera pubblica e non privata, e a Giancarlo Cancelleri ci stiamo avvicinando a un risultato importantissimo. Abbiamo infatti recuperato i fondi ed evitato che la Ragusa-Catania divenisse ancora una chimera. Adesso vigileremo sull'iter e sulle procedure che porteranno all'apertura dei cantieri con sempre grande attenzione per la sicurezza sul lavoro e sulla legalità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.