Catania -Ragusa ferma al capolinea, Raciti: "Inaccettabile"

"È inaccettabile che il Cipe, dopo innumerevoli rinvii, osservazioni e rimpalli con la Regione siciliana non abbia ancora dato il via libera ai lavori della Catania-Ragusa". A dichiararlo è il deputato del Partito democratico Fausto Raciti, in vista della riunione preparatoria del Cipe che si svolgerà domani. "Il ministro Lezzi ha assunto con i sindaci delle città interessate impegni piuttosto stringenti che non si sono ancora tradotti in nulla e le proposte alternative avanzate alla Regione sono molto poco concrete. Le iniziative di mobilitazione dei sindaci, anche alla luce degli ennesimi e gravi incidenti stradali sulla 'strada della morte' troveranno tutto il il nostro sostegno anche nell’attività parlamentare. Spero che il governo non costringa il territorio all’ennesima mobilitazione".