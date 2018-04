Movimento 100Passi, Fava: "Non sosterremo nessuna lista, né candidato Sindaco"

"I 100Passi saranno presenti nelle amministrative siciliane con il proprio simbolo o con propri candidati in diverse realtà, da Comiso a Partinico, da Modica a Licata. Non a Catania, dove da anni la sinistra è sequestrata da chi la rinchiude in gabbie sempre più minuscole.

La disponibilità di Nicolò Notarbarto alla candidatura a sindaco, dopo l'ottimo lavoro svolto in consiglio comunale, si è infranta sulla vocazione alla solitudine, alla testimonianza e al settarismo di alcuni pezzi della sinistra catanese, vocazione molto lontana dal progetto dei 100Passi che, al contrario, intende essere aperto, largo e inclusivo. Insomma: strade incompatibili", ha dichiarato Claudio Fava, oggi incontrando i giornalisti a Palermo.

"I 100Passi - continua Fava - è in campo con il proprio progetto ovunque ci sia da tessere buona e nuova politica, nelle assemblee elettive, nell'impegno civile e sociale, nei luoghi della vita quotidiana in cui occorre farsi carico, non solo con buone parole, di troppi diritti smarriti e violati. Quest'impegno proseguirà anche a Catania, a partire dalla responsabilità istituzionale che il movimento ricopre all'Ars: ma alle prossime amministrative non sosterremo alcuna lista nè alcun candidato"