Elezioni politiche 2018, i risultati a Catania e provincia: boom dei 5 Stelle

Exploit del M5s in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell'uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5s potrebbe vincere tutti i collegi, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che ne conquistò 61 su 61. Un risultato esorbitante per il Movimento guidato a livello regionale da Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva perso di misura le elezioni per il rinnovo dell'Ars, fermandosi dietro Nello Musumeci. La coalizione di centrodestra, nel catanese, è vicino al 30 per cento dei voti, con Forza Italia tra il 20 e il 21 per cento, seguito dalla Lega al 5 per cento circa. Batosta per il centrosinistra che si attesta sul 14-15 per cento.

Per quanto riguarda il collegio uninominale di Catania, al Senato, Nunzia Catalfo ( M5s) batte l'ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli (Centrodestra). Ad Acireale, Tiziana Drago supera Angelo Attaguile.

Per quanto riguarda la Camera, nel collegio di Paternò è in vantaggio Eugenio Saitta (M5s). Nel collegio di Catania Laura Paxia (M5S) ha finora più preferenze. Segue Manlio Messina (Fratelli d'Italia) e Giuseppe Berretta. Nel collegio di Misterbianco, in vantaggio Simona Suriano (M5S). A segueire Giovanni Pistorio e poi Luca Sammartino.

L'affluenza dei votanti catanesi per il rinnovo del Parlamento nazionale è stata del 64,12 per cento. Intorno alle 20, era del 46,91 per cento. E' stato, quindi, registrato un grosso aumento rispetto alla percentuale delle ore 12, ferma al 15 per cento con 38.008 votanti.

In serata, subito dopo la chiusura dei seggi, il M5s oscillava tra il 28,8 e il 33% negli instant ed exit poll di La7, Rai e Mediaset: Tecnè dava il partito del candidato premier Luigi Di Maio tra il 29 e il 33% (contro il 28,8-30,8% di La7 e 29,5-32,5% di Rai). Il Pd è il secondo partito.