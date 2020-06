Cimitero di Viagrande, aggiudicata la gara per 200 loculi

“Nell’ambito dell’azione volta a garantire costantemente il corretto dimensionamento del cimitero, nel portale internet del Comune è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di 45 nuove tombe terranee. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata effettuata la consegna dei lavori della gara per la realizzazione di ulteriori 200 loculi alla ditta aggiudicataria. Entrambi gli interventi riguardano il nuovo plesso del cimitero”, lo dichiara il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“Ciascuna tomba terranea – prosegue - avrà una capienza di quattro posti: il costo di acquisizione è stato fissato in 12mila euro. L’avviso fa seguito alla medesima procedura che ha reso possibile l'acquisizione dei loculi ed anche del terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie, rendendo così disponibili tutte e tre le modalità di sepoltura” continua Leonardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Viagrande prosegue sottolineando che “martedì inizieranno i lavori per la realizzazione dei 200 loculi; la gara è stata espletata tramite il Mepa e aggiudicata per 150mila euro, oltre iva, con un ribasso pari a 19,930%”. “Anche in questo caso, come accaduto in passato, tutti i lavori saranno realizzati con fondi comunali evitando il ricorso al project financing, al fine di contenere i costi. Un risultato che è frutto del costante impegno profuso dagli uffici comunali e dal vicesindaco e assessore al ramo, Mauro Licciardello” conclude Leonardi.