Città metropolitana, al voto il 30 giugno

La Regione Siciliana ha fissato i termini per le elezioni dei presidenti e dei consigli delle città metropolitane e dei liberi consorzi. Quindi elezioni in vista anche per la Città metropolitana di Catania. La data stabilita è il prossimo 30 giugno, dalle 7 alle 22.

Saranno elezioni di secondo livello, il che vuol dire che non voteranno i cittadini ma gli eletti: ossia i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Città metropolitana, ad eccezione degli enti sciolti per mafia. Nel caso etneo si procederà al rinnovo del consiglio, mentre il sindaco è quello del comune capoluogo.

I prossimi step riguarderanno l'indizione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature.