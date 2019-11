Claudio Nicolosi eletto nel consiglio nazionale dell'Anci

Il presidente del Consiglio comunale di Gravina, Claudio Nicolosi, è stato eletto nel consiglio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La nomina è arrivata durante lo svolgimento dei lavori dell'assemblea congressuale, svoltasi ad Arezzo dal 19 al 21 novembre.

"Sarà per me un onore rappresentare il Comune di Gravina di Catania nel consesso nazionale dell'Anci – ha commentato Nicolosi - un ruolo che mi fa sentire ancora più responsabile, non solo di fronte ai miei concittadini ma anche nei confronti di tutti gli amministratori locali dei Comuni italiani. Si tratta di un incarico prestigioso che svolgerò al servizio delle Istituzioni per favorire lo sviluppo e la competitività dei territori. Ringrazio di vero cuore il deputato regionale Anthony Emanuele Barbagallo che ha proposto il mio nome promuovendo il mio coinvolgimento, un segno tangibile del riconoscimento di tanti anni di lavoro e impegno per la nostra comunità locale".