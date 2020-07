Collegio di difesa, la replica del capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco” Luca Sangiorgio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La demagogia grillina si è impossessata anche dei resti della sinistra, vittima sacrificale del populismo, in cambio di qualche minuto di notorietà. L’eterno studente Iannitti arriva persino a giudicare “inutili” i contributi di avvocati e professori di chiara fama che con un irrisorio corrispettivo mensile, si sono offerti per aiutare il Comune nelle numerosissime complesse vicende giuridiche che l’avvocatura comunale, ridotta ormai a poche unità, non può compiutamente affrontare nell’interesse del Comune. Tanto che a proporre il provvedimento di nomina è stata proprio la dirigente della Direzione Affari Legali. Il Collegio di difesa rappresenta invece un valido e rigoroso avamposto di legalità e uno stumento utile per evitare procedure amministrative errate, troppo esose o addirittura discutibili e al tempo stesso un organo di importante indirizzo consultivo-legislativo nelle scelte dell’Amministrazione Comunale, proprio al fine di evitare procedure gravose che Catania non può permettersi. Ma spiegare questi concetti al signor Iannitti é davvero inutile. Uno spazietto su qualche sito amico o sulle bacheche Facebook di irriducibili, per gli eterni fuori corso vale molto di più che il buon governo e il pubblico interesse.