Commissione “Patto Per Catania”, Sangiorgio (SPS): “Occasione importante"

E' stata votata la delibera con cui si è creata formalmente, a seguito dell'ordine del giorno del capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco - Una scelta D’amore per Catania” Luca Sangiorgio, una commissione consiliare speciale che si focalizzi sull'importanza di quell’insieme di fondi denominati “Patto per Catania”.

Una delibera di cui Sangiorgio è il primo firmatario ed approvata dagli altri consiglieri comunali. “Parliamo di un progetto di fondamentale importanza per la città perchè sarà incentrato su un settore vitale come quello delle opere pubbliche - afferma Sangiorgio -. Un volano di sviluppo che riveste un ruolo primario sopratutto in questo periodo di crisi economica generalizzata. Risorse sovracomunali che, se accuratamente adoperate, possono avere un effetto traino per altri settori della città metropolitana”.

La parola d'ordine quindi è preparazione, programmazione e studi approfonditi. Concetti e forme che possono essere adeguatamente affrontate da una commissione speciale che rappresenti tutte le correnti politiche all'interno di Palazzo degli Elefanti.

"Parliamo di consiglieri che, attraverso una fattiva collaborazione l'uno con l'altro - prosegue Sangiorgio - dovranno seguire, passo dopo passo, tutti i lavori previsti dal Patto per Catania,condividere le future scelte da adottare (anche in relazione delle varie risorse a disposizione volta per volta), suggerire all’amministrazione come utilizzare parte di questi fondi, informare dei vari procedimenti attuativi il Senato Cittadino, le circoscrizioni e anche i catanesi attraverso la diretta streaming delle sedute. Una forma di massima condivisione con la gente che è alla base del mio modo di intendere la democrazia partecipata: uno dei principali obiettivi del nostro programma di lavoro sin dal primo momento del nostro insediamento al Comune”.