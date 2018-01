Comunali, Arcidiacono appoggia l'iniziativa di Abramo: "Basta personalismi"

Sembra quasi un endorsement quello di Sebastiano Arcidiacono nei confronti del presidente della Comunità di Sant'Egidio - ed ora candidato sindaco - Emiliano Abramo. Il vice-presidente vicario del Consiglio comunale ha infatti inviato questo pomeriggio una nota in cui ha espresso apprezzamento per la proposta civica di Abramo. “A prescindere dall'appuntamento elettorale - si legge nel testo inviato da Arcidiacono - l'iniziativa di Emiliano Abramo è da giudicare molto positivamente perché si stanno finalmente liberando energie nuove in una Città soffocata da una classe dirigente vecchia e superata nei metodi e nelle persone".

"Apprezziamo particolarmente i contenuti proposti da Abramo per riprendere in mano le sorti di una città colpevolmente abbandonata a se stessa e sacrificata dal sindaco sull'altare di un esasperato culto della sua personalità e di una propaganda ormai scoperta". "I temi che da tre anni poniamo ogni giorno - continua - come il fallimento della raccolta differenziata ai minimi nazionali, del Piano Regolatore, i debiti allungati e relative tasse al massimo per i prossimi 20 o addirittura 30 anni, l'assenza di qualunque politica organica di sviluppo del territorio, segnalano come non è più tempo di ipocrite passerelle o di silenzi complici in una Città che affonda".

"Per questo - conclude Arcidiacono - siamo convinti che le proposte di cambiamento alternative al sindaco uscente e le assunzioni di responsabilità come quella di Emiliano Abramo, vadano incoraggiate da quella larga parte di Catania che vuole uscire dal pantano dell'immobilismo e delle bugie di convenienza, per fare rialzare il vento di una speranza di rinascita mortificata dalla assenza di governo”.