Comune, approvato il piano che regola le emissioni sonore cittadine

Il consiglio comunale nella vecchia composizione, riunito in seduta d’urgenza, ha approvato all’unanimità dei 32 presenti la delibera con cui viene predisposto il piano acustico della città di Catania, adempimento obbligatorio da inviare agli organi comunitari entro il 16 luglio per non incorrere nelle procedure d’infrazione dell’Unione Europea.

Alla riunione dell’assemblea cittadina presieduta da Francesca Raciti ha partecipato il sindaco Salvo Pogliese, che ha voluto prendere parte alla seduta del consiglio uscente intervenendo in apertura e in chiusura del dibattito sull’atto proposto dalla precedente amministrazione. "Ribadisco -ha detto Pogliese- il massimo rispetto nell’istituzione consiliare che considero il Senato cittadino perché espressione di tutte le sensibilità politiche cittadine. Da questi scranni di consigliere di palazzo degli elefanti –ha aggiunto Pogliese- oltre venti anni fa, dal 1997 al 2003, ho mosso i primi passi nelle istituzioni imparando il grande valore del civico consesso nell’equilibrio dei poteri con la Giunta. Preannuncio fin d’ora -ha continuato il primo cittadino- che parteciperò assiduamente ai lavori del nuovo consiglio comunale per dare il rispetto che merita all’organo eletto dai cittadini e individuare percorsi condivisi nell’interesse di Catania".

Nel merito dell’atto adottato, illustrato dall’assessore Cantarella presente ai lavori d’aula assieme ai colleghi Porto, Lombardo, Balsamo e Parisi, il Piano acustico è uno di strumento pianificazione ambientale di rilevante importanza ai fini del contenimento degli effetti nocivi sulla salute pubblica, a causa delle emissioni acustiche che superano i limiti previsti dalle vigenti norme in materia.

Tutti i consiglieri intervenuti nel dibattito hanno espresso apprezzamento per la decisione del sindaco Pogliese di partecipare alla riunione del consiglio comunale. Unanimi anche le condoglianze dei consiglieri all’ex sindaco Enzo Bianco, nei giorni scorsi colpito dal lutto per la scomparsa della sorella Rosa; cordoglio a cui si è associato pubblicamente anche il primo cittadino Salvo Pogliese a nome dell'intera giunta municipale.