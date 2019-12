Comune, cambia la "macchina" dell'ente: nuova macrostruttura e nuove direzioni

La giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese nell'ultima riunione dell’esecutivo ha varato la nuova macrostruttura comunale, ovvero l’organizzazione di Direzioni e Servizi dirigenziali, al fine di renderla coerente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici di mandato del sindaco e dell’amministrazione. Contestualmente, il primo cittadino, a conclusione di una procedura selettiva a evidenza pubblica e il nulla osta della Cosfel, l’organismo ministeriale di controllo per la finanza degli enti locali, ha nominato 12 nuovi dirigenti per colmare, seppure solo parzialmente, la nota carenza del Comune di figure apicali.

A un anno e mezzo dal nostro insediamento - ha spiegato il primo cittadino - con questi due importanti atti organizzativi completiamo l’assetto della nostra squadra di governo per superare la fase emergenziale in cui siamo stati costretti finora, inserendo una nuova marcia di esperienza e innovazione che unitamente al completamento del numero degli assessori, permette di rilanciare la città verso nuovi traguardi. Si incrementa così il nostro impegno totalizzante per rimettere in moto e il Comune e la città, rimaste bloccate da un pesantissimo dissesto e da un clima di generale sfiducia e rassegnazione che abbiamo trovato e che fin dal primo giorno abbiamo contrastato con il nostro entusiasmo e la voglia di fare bene nell'interesse della Città”.

Il sindaco Pogliese ha spiegato che “nel redigere la macrostruttura si è contemperato l’esigenza di contenimento della spesa per il personale, necessaria al riequilibrio finanziario, con una più razionale distribuzione delle funzioni che garantisca l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa e dei servizi secondo criteri di efficienza ed economicità e tenga conto della carenza di personale, in particolare delle fidure dirigenziale, che ora sono 21, seppure la previsione dell’organico ne preveda ben 36”. In dettaglio le Direzioni apicali diminuiscono da venti a diciotto; vengono eliminati sei Servizi e create due nuove posizioni dirigenziali, che complessivamente scendono da 22 a 18, molti dei quali verranno gestiti a interim dai titolari delle posizioni di vertice, proprio per l’insufficienza numerica della dirigenza. Importante novità, tra le altre, l’istituzione all'interno della Ragioneria Generale Servizio dirigenziale “Nucleo Antievasione”, a cui attribuire anche le competenze relative a Tributi, Affissioni e Pubblicità e il Servizio “Stazione Unica appaltante – Gare e Contratti ” con una decina di unità personale aggiuntivo. Ciò, al fine di incrementare le entrate tributarie dell’Ente, nell'ottica del risanamento finanziario dell’Ente che secondo quanto recita la delibera della giunta Pogliese di revisione della macrostruttura comunale “è obiettivo strategico e primario dell’Amministrazione Comunale”. Istituita all'interno della Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” anche il Servizio “Pianificazione, Gestione e Coordinamento dei Servizi” nell'ottica di una migliore efficienza delle attività di solidarietà sociale.

Le nuove Direzioni comunali risultano ora così articolate: Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio – Gare e Contratti; Gabinetto del Sindaco; Risorse Umane; Sviluppo Attività Produttive - Suap; Servizi Demografici, Decentramento e Statistica; Famiglia e Politiche Sociali; Cultura – Rete Museale; Urbanistica e Gestione Del Territorio; Patrimonio -Partecipate; Lavori Pubblici-Infrastrutture - Mobilità- Servizi Cimiteriali; Manutenzioni Edilizie e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade; Politiche Per l’ambiente -Gestione Autoparco; Direzione Politiche Comunitarie- Fondi Strutturali – Politiche Energetiche- Sport; Affari istituzionali e presidenza del Consiglio Comunale”; Affari legali; Corpo di Polizia Municipale e Sistemi informativi- e government- Smart City- Privacy.

Le dodici nuove figure dirigenziali (cinque dei quali sono funzionari interni al Comune, con importanti risparmi di spesa) riguardano sei figure tecniche: arch. Salvatore Leonardi, ing. Salvatore Marra, ing. Maurizio Trainiti, arch. Marina Galeazzi, ing. Fabio Finocchiaro, ing. Biagio Bisignani. Tre dirigenti amministrativi: dott. Paolo Di Caro, d.ssa Giuseppa Delfa, dott. Gian Paolo Adonia. Due dirigenti specialisti dell’area Economico Finanziaria: Clara Leonardi e Gaetano Oliva e, infine, il capo di gabinetto del sindaco, Giuseppe Ferraro.

Già nella tarda mattinata di domani, lunedì 23 dicembre, il sindaco Salvo Pogliese incontrerà tutti i quadri dirigenziali, vecchi e nuovi, per l’assegnazione dei relativi incarichi nelle singole strutture di vertice e avviare così il nuovo corso dell’amministrazione comunale.