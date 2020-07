Comune, taglio netto delle tasse per far ripartire l'economia

"Abbiamo sempre realizzato cose concrete senza fare, come si dice a Catania, polpette". Così il sindaco Pogliese durante la presentazione di un piano per tagliare i tributi locali per i commercianti e per chi realizza eventi al fine di voler dare un contributo alla ripartenza dell'economia cittadina dopo il lungo periodo di lockdown.

Il primo cittadino, con gli assessori Balsamo, Bonaccorsi e Mirabella, ha ricordato a tutti i presenti - tra cui molti esponenti delle associazioni di categoria - "ad alcuni smemorati" che il Comune è in dissesto ma che "tanto è stato fatto durante il periodo più intenso del Covid" e ha citato la sospensione della Tari, delle strisce blu, delle rette degli asili nido e la riapertura, primi in Sicilia, dei mercati storici e rionali.

Così il giorno dopo il dl Rilancio e gli sgravi tributari previsti il Comune di Catania è "andato oltre" e ha deliberato in giunta ulteriori riduzioni che dovranno adesso passare al vaglio del consiglio comunale. Nello specifico ci sarà la riduzione della tassa del suolo pubblico per tutti gli esercenti sino alla fine del 2020 dell''85% (riduzione che porterà, unita a quelle nazionali, ad un azzeramento), una riduzione del 75% della stessa tassa per i mercati storici e rionali, una riduzione del 50% per quelli artigianali e l'azzeramento della tassa per eventi culturali, musicali e artistici che si terranno nei luoghi di proprietà comunale.

Per quanto concerne la Tari ci sarà una riduzione del 60% per le attività commerciali del settore recettivo e della ristorazione. Nello specifico è sceso l'assessore Roberto Bonaccorsi: "Abbiamo completato il quadro degli sgravi del governo, considerato non soddisfacente, con un ulteriore sacrificio per l'ente ma che va nella direzione di sostenere le imprese. Siamo un ente in dissesto ma abbiamo trovato uno spiraglio di legge per effettuare riduzioni dei tribiti e siamo arrivati ad una esenzione totale per alcune fattispecie".

Il sindaco ha poi preannunciato la presentazione di un corposo calendario di eventi per l'estate che consentirà quindi ai vari locali di poter lavorare e contare su un afflusso maggiore rispetto a quello delle ultime settimane. "Le decisioni prese - ha chiosato l'assessore Balsamo - sono frutto dell'ascolto e del confronto con le categorie produttive. Abbiamo sempre lavorato al massimo anche durante l'emergenza, prova ne è l'allargamento dell'area storico ambientale".