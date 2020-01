Consiglio comunale, Bottino si dichiara "indipendente" dal gruppo

Il capogruppo di "Con Bianco per Catania" Daniele Bottino si dichiara indipendente perché non si ritrova più con la linea politica del movimento e non vi si riconosce. Perdita di feeling quindi che ha portato il consigliere, con un ampio bacino di voti, a "lasciare" idealmente il gruppo anche se ancora, al momento, vi è rimasto all'interno.

Contattato da Catania Today Bottino non ha voluto aggiungere altro al momento, preannunziando un comunicato stampa dove spiegherà in maniera analitica le sue ragioni. Si tratta di un altro cambiamento in un consiglio comunale "magmatico" in questi primi due anni. Tra la scomparsa e la rinascita di gruppi come Forza Italia e poi, in maniera inversa, come #insiemeperCatania e i vari passaggi dalle liste al misto con i "ritorni a casa" di Andrea Barresi o la costituizione di MuovItalia.

Intanto prende quota la formazione anche in consiglio comunale del gruppo della Lega. L'indiziato numero uno per "compiere il grande passo" verso il Carroccio è il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Messina. Ma pare che i movimenti non siano soltanto questi: infatti se dovesse andare via Messina il gruppo dei musumeciani scomparirebbe per mancanza di numeri, ma pare che vi sia già pronto un nuovo ingresso per mantenere in vita la formazione che conta anche un assessore, Enrico Trantino, e un presidente di partecipata come Giacomo Bellavia.

E Bottino cosa farà? Sicuramente in questi due anni è stato uno dei consiglieri di opposizione più presenti e battaglieri e un eventuale suo passaggio in un'altra formazione determinerà sicuramente sviluppi nella politica cittadina.