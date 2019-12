Il consiglio comunale va in diretta su Youtube

Prende il via oggi - 13 dicembre - il servizio di diretta streaming, sul canale YouTube dell'ente, del consiglio comunale di Catania con una seduta straordinaria che affronta il tema delle partecipate. Dal profilo del Comune di Catania sarà possibile visionare la diretta delle sedute del civico consesso e poi la registrazione resterà consultabile.

Un passo in avanti atteso da tempo, dopo che alcune difficoltà si erano riscontrate con il servizio di streaming integrato nel sito istituzionale del Comune. A darne notizia è il consigliere di maggioranza Luca Sangiorgio che, sin dall'insediamento del nuovo consiglio, aveva chiesto di attuare il servizio di dirette sui social.

"Dopo vari mesi sono felice di poter informare di questa novità a costo zero, con il solo acquisto di un nuovo modem e di un cavo, ringraziando i dipendenti comunali della presidenza e il direttore dei servizi informatici che ho stressato giornalmente - ha spiegato Sangiorgio -. Ciò permette di essere al passo con i tempi, consentendo ai catanesi di seguire i lavori d’aula e tutto quello che accade in consiglio comunale con uno strumento più moderno, più accessibile e più veloce, in ossequio ai fondamentali principi di trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica di Catania".

Per quanto concerne eventuali dirette su Facebook, invece, si sta lavorando. Un passo per mettersi alla pari con altre città in cui, da tempo, i consigli comunali - quasi sempre deserti e senza pubblico - sono trasmessi in diverse piattaforme per cercare di recuperare attenzione e centralità nel dibattito locale.