Controlli delle fiamme gialle al Comune, Suriano (M5S): "Si accertino responsabilità del dissesto"

In merito alla notizia dei controlli della Guardia di Finanza al Comune di Catania è intervenuta l'esponente alla Camera del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano.

"Una notizia - ha detto Suriano - che non può che essere accolta positivamente. Una notizia che arriva il giorno stesso in cui il Movimento, grazie all’impegno indefesso del vice ministro all’Economia Laura Castelli, ha trovato e definito le coperture necessarie per un fondo “salva Catania” per rimediare ai disastri del passato. Come ho già detto in altre occasioni auspico che gli inquirenti trovino i responsabili del dissesto: è inammissibile che le colpe di una politica marcia – che ha prodotto quasi 1,6 miliardi di debito – vengano pagate da tutti i cittadini catanesi. Serve capire chi e come ha prodotto questa voragine, accertandone tutte le responsabilità del caso. Confidiamo nel lavoro delle fiamme gialle e della magistratura”.