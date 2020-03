Amt, Bonaccorsi (M5S): "Si sospenda immediatamente il servizio a tutela di autisti e cittadini"

I mezzi Amt, seppur in maniera limitata, continuano a circolare e il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Graziano Bonaccorsi ha chiesto al presidente della municipalizzata, Giacomo Bellavia, di fermare il transito dei mezzi pubblici alla luce della situazione di emergenza che vive il Paese.

"Gli autobus sono quasi sempre vuoti - spiega il pentastellato - e non si capisce quanti passeggeri, in base alle distanze di sicurezza, possono salire su ogni corsa. Inoltre è un pericolo anche per gli autisti che non sono dotati di mascherine ma soltanto di guanti. Così i bus rischiano di diventare non solo mezzi di trasporto ma anche mezzi di trasmissione del virus".

Bonaccorsi inoltre fa riferimento allo stop della metro e chiede quindi al presidente Bellavia di intervenire in tal senso.

