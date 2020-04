Coronavirus, Di Salvo: "Bisogna riaprire e ripartire"

Dopo l'ultima conferenza del premier Conte sulla "fase 2" sono diverse le reazioni provenienti dal mondo della politica. Tra queste vi è quella del consigliere Salvo Di Salvo che, senza mezzi termini, spinge per una ripartenza.

"Serve riaprire tutte le attività produttive in Sicilia - spiega il consigliere - perch* abbiamo fatto sin troppo quarantena e adesso vale la pena di rischiare l’effetto immunità di gregge, altrimenti ne usciremo tutti con le ossa rotte. E’ improrogabile ormai, non bastano nemmeno gli interventi straordinari di Stato e Regione: l’economia siciliana e quella catanese sono con il cappio al collo e basta poco per non riuscire più a recuperare già i quasi 90 giorni di stop".

L'esponente consigliare dice che "dobbiamo convivere con il Covid19 e facciamolo a rischio di innescare il fattore immunità di gregge" e ha chiesto lo stop delle restrizioni ad eccezione delle misure per le distanze sociali e per gli indumenti protettivi". Infine Di Salvo ha invitato il primo cittadino Pogliese ad assumersi il compito di fronteggiare la crisi e recuperare il tempo sinora perduto.