Fase 2, Giacone: "Sanificazioni dei luoghi pubblici e più controlli"

Sta per arrivare la fase 2 e il consigliere della quarta muncipalità Mirko Giacone è intervenuto per esprimere vicinanza ai commercianti che si trovano in difficoltà e per chiedere all'amminstrazione di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza.

"Auspico che ci si possa attrezzare - dice Giacone - per attuare un controllo delle distanze e della capienza dei parchi che saranno i primi luoghi a mio modesto avviso a ricevere importanti flussi. Inoltre vanno sanificati tutti gli ambienti, le strade e il trasporto pubblico in maniera da tutelare la salute pubblica. Invito anche l’amministrazione a porre l’attenzione nei confronti dei “furbetti” che potrebbero speculare sulla vendita delle mascherine nonostante il prezzo sancito dal governo, da applicare in tutta la nazione".