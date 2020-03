Coronavirus, Grande Catania: "Vigili urbani per presidiare villa Bellini, boschetto della Plaia e lungomare"

I consiglieri comunali del gruppo consiliare Grande Catania, Alessandro Campisi, Sebastiano Anastasi, Orazio Grasso e Salvo Peci, visti i continui affollamenti in alcune zone della città, chiedono al sindaco di Catania e al comandante dei igvili urbani di presidiare Villa Bellini, il boschetto della Playa e il Lungomare. ”Da quanto si evince dai dati diffusi dall‘Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia - dicono i consiglieri- la provincia di Catania é la più colpita per numero di contagi di covid-19 e siamo coscienti che questo è solo l’inizio”.

“Nonostante i decreti emanati dal governo nazionale e regionale, le varie ordinanze del sindaco e le raccomandazioni di rimanere a casa una parte di cittadini continua a mettere a rischio i sacrifici fatti da chi rispetta le direttive impartite, noncurante anche degli sforzi fatti da tutto il personale sanitario locale e nazionale. È sempre più frequente, infatti, vedere sui i social foto di persone che passeggiano al lungomare, a San Giovanni Li Cuti o a fanno jogging alla Villa Bellini e al Boschetto della Playa".

"Pur comprendendo il momento di grande difficoltà - concludono i consiglieri- e ringraziando fin d’ora il corpo dei vigli urbani per lo sforzo immane che stanno facendo in questi giorni, chiediamo al sindaco e al comandante dei vigili urbani di fare presidiare le aree indicate e tutte quelle in cui possono crearsi assembramenti che

vanificherebbero le restrizioni governative e sindacali"