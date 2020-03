Coronavirus, interviene Agatino Giusti: "Sono vicino ai lavoratori del 118"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il consigliere comunale di Forza Italia, Agatino Giusti, ha inviato in redazione una nota in cui sottolinea la sua vicinanza agli operatori del 118 che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus senza risparmiarsi. "Nei giorni scorsi i miei colleghi della commissione sanità del comune di Catania egregiamente hanno sollevato tante problematiche per la tutela degli operatori sanitari. Ma vorrei rinnovare e ribadire l'appello che mi viene segnalato dai sindacati degli autisti soccorritori del 118. Questi lavoratori sono impegnati in questa guerra hanno pochi dispositivi di protezione individuale, e far sì che vengano subito forniti di tale materiale, e vengano messi in condizione di lavorare in totale sicurezza".