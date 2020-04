Coronavirus, Italia Viva chiede l'utilizzo obbligatorio delle mascherine

I consiglieri comunali di Italia Viva hanno chiesto all'amministrazione di emanare un'ordinanza che disponga l'utilizzo diella mascherina per contenere in maniera ulteriore il contagio.

Così Gelsomino, Ricotta e Tomasello hanno proposto, con un atto ufficiale, al sindaco di prevedere questa ulteriore misura precauzionale per i cittadini con l'utilizzo di una mascherina "anche non certificata" o di adeguate protezioni per bocca e naso. Intanto sotto questo si attendono i nuovi provvedimenti della Regione Siciliana per il periodo delle festività pasquali che, secondo alcuni rumors, avrebbero caratteristiche ancora più stringenti degli attuali e potrebbe essere contemplato l'utilizzo obbligatorio delle mascherine.

Ma il punto resta sempre lo stesso: sono letteralmente introvabili e le poche disponibili sono vendute a prezzi esorbitanti. Come faranno i cittadini?